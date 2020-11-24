Французы планируют потратить на Рождество больше, чем в прошлом году, несмотря на эпидемию

В этом году французы собираются потратить на празднование Рождества в среднем 603 евро - на 54 евро больше, чем в прошлом году - несмотря на эпидемию коронавируса и вызванный ею кризис.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV, об этом свидетельствует опрос Cofidis.

Более половины этой суммы - в среднем 372 евро - планируют потратить на подарки. Далее по объему расходов - еда для праздничного стола, декорации и одежда.

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Запланированные суммы расходов отличаются в зависимости от финансового состояния людей. Так, среди высокооплачиваемых специалистов запланированная сумма расходов составляет более 870 евро, что более чем на 220 евро больше, чем в прошлом году. Это связывают прежде всего с тем, что пандемия помешала людям традиционно поехать на отдых за границу и проводить время в ресторанах и на концертах, и у них накопилось больше денег.

Среди людей со средней заработной платой и ниже такой тенденции не наблюдается. В этой категории тратить на праздник планируют около 430 евро.

Пенсионеры же планируют тратить к Рождеству в среднем 720 евро - на 45 евро меньше, чем в прошлом году.

Исследование также установило, что в этом году еще больше людей возлагают надежды на скидки, особенно к "черной пятнице" - 42%, что на 6% больше, чем в прошлом году.

По данным Национального института статистики и экономических исследований, средняя заработная плата во Франции в 2019 году составляла около 2240 евро.