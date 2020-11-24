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У Франції пасажирам потяга довелося провести в дорозі 9 годин через дерево, що впало на колії

Вівторок, 24 листопада 2020, 10:04

У французькій Нормандії люди застрягли у потягу на 4 години та змушені були пересісти на автобуси через дерево, що впало на колії.

Про це повідомляють низка французьких ЗМІ, серед яких France Bleu, пише "Європейська правда".

Потяг прямував з містечка Гренвіль, що поблизу Руану, до Парижу. Потяг вирушив 23 листопада близько 15-30 і мав прибути після 19 години, але через інцидент людям довелося провести в дорозі майже 9 годин і прибути до столиці пізно увечері. 

На півдорозі до Парижу потяг налетів на невелике дерево, що впало на колії. Машиніст від поштовху внаслідок різкої зупинки отримав легкі травми, інші люди не постраждали. 

Більше чотирьох годин 80 пасажирам довелося чекати, поки на місце прибудуть працівники залізниці, розблокують колії та вирішать, чи може потяг продовжити подорож. Врешті їх вирішили довезти до Парижу автобусами.

Згідно з повідомленням оператора залізниці, рух у протилежному напрямку залишився вільним.

Нагадаємо, на початку вересня швидкісний TGV, що прямував з міста біля іспанського кордону до Парижу, через збій в електромережі він прибув із запізненням майже на добу.

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Франція
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