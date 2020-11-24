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Во Франции пассажирам поезда пришлось провести в дороге 9 часов из-за упавшего на рельсы дерева

Вторник, 24 ноября 2020, 10:04

Во французской Нормандии люди застряли в скоростном поезде на дополнительные 4 часа и вынуждены были пересесть на автобусы из-за упавшего на пути дерева.

Об этом сообщают ряд французских СМИ, среди которых France Bleu, пишет "Европейская правда".

Поезд направлялся из города Гренвиль, вблизи Руана, в Париж. Поезд отправился 23 ноября около 15-30 и должен был прибыть после 19 часов, но из-за инцидента людям пришлось провести в дороге почти 9 часов и прибыть в столицу поздно вечером.

На полпути к Парижу поезд налетел на небольшое дерево, упавшее на пути. Машинист от толчка в результате резкой остановки получил легкие травмы, другие люди не пострадали.

Более четырех часов 80 пассажирам пришлось ждать, пока на место прибудут работники железной дороги, разблокируют пути и решат, может ли поезд ехать дальше. В итоге пассажиров решили довезти до Парижа на автобусах.

Согласно сообщению оператора железной дороги, движение в противоположном направлении осталось свободным.

Напомним, в начале сентября скоростной TGV, следовавший из города у испанской границы в Париж, из-за сбоя в электросети прибыл с опозданием почти на сутки.

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