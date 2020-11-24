В Іспанії підготували правила святкування коронавірусного Різдва і Нового року

В Іспанії планують дозволити святкування Різдва та Нового року за участі максимум шести осіб, якщо вони не мешкають разом.

Про це йдеться у проєкті документу під назвою "Пропозиції заходів охорони громадського здоров’я для святкування різдвяних свят під час COVID-19" від МОЗ Іспанії, який бачила газета El Mundo, повідомляє "Європейська правда".

Обмеження щодо шести осіб діятимуть напередодні Різдва, на Різдво, на Новий рік, коли зазвичай проводяться наймасовіші обіди та вечері. При цьому виняток з обмеження у шість осіб для святкування може бути зроблений для людей, які мешкають під одним дахом.

Крім того, під час різдвяних свят "буде зберігатися нічне обмеження руху і не можна буде виходити на вулиці в години, встановлені в кожній автономній комуні після оголошення стану тривоги". При цьому 24 і 31 грудня буде зроблено виняток і мобільність буде обмежена з 1.00 до 6.00.

Крім того, офісні збори і подібні урочистості напередодні сезону свят будуть обмежені шістьма людьми і переважно проводитимуться на терасах ресторанів, зовні або в місці з "не більше ніж двома стінами".

Також автори проєкту просять "уникати тих поїздок, які не є строго необхідними". Подорожі між громадами на свята будуть дозволені, але з граничною обережністю.

У разі закордонної поїздки громадяни з країни або зони ризику повинні представити тест з негативним результатом і провести його "протягом 72 годин до прибуття в Іспанію".

Іспанія, в якій налічується понад 1,58 мільйона випадків захворювання COVID-19 - другий за величиною показник у Західній Європі після Франції - і 43 131 загиблий, запровадила шестимісячний надзвичайний стан у жовтні, надавши регіонам правову підтримку для введення комендантської години та інших обмежень.

МОЗ обговорить документ з керівниками охорони здоров'я регіонів, які ще можуть внести зміни.