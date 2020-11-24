В Испании подготовили правила празднования коронавирусных Рождества и Нового года

В Испании планируют разрешить празднование Рождества и Нового года с участием максимум шести человек, если они не проживают вместе.

Об этом говорится в проектах документа под названием "Предложение мер общественного здравоохранения для празднования рождественских праздников во время COVID-19" Минздрава Испании, который видела газета El Mundo, сообщает "Европейская правда".

Ограничения до шести человек будут действовать в канун Рождества, Рождество, на Новый год, когда обычно проводятся массовые обеды и ужины. При этом исключение по ограничению в шесть человек для празднования может быть сделано для людей, живущих под одной крышей.

Кроме того, во время рождественских праздников "будет сохраняться ночное ограничение движения и нельзя будет выходить на улицы в часы, установленные в каждом автономном сообществе после объявления состояния тревоги". При этом 24 и 31 декабря будет сделано исключение и мобильность будет ограничена лишь с 1.00 до 6.00.

Кроме того, офисные собрания и подобные торжества накануне сезона праздников будут ограничены шестью людьми и преимущественно проводиться на террасах ресторанов, снаружи или в месте с "не более чем двумя стенами".

Также авторы проекта просят "избегать тех поездок, которые не являются строго необходимыми". Путешествия между общинами на праздники будут разрешены, но с предельной осторожностью.

В случае зарубежной поездки граждане из страны или зоны риска должны представить тест с отрицательным результатом и сделать его "в течение 72 часов до прибытия в Испанию".

Испания, в которой насчитывается более 1,58 миллиона случаев заболевания COVID-19 – это второй по величине показатель в Западной Европе после Франции - и 43 131 погибший, ввела шестимесячное чрезвычайное положение в октябре, предоставив регионам правовую поддержку для введения комендантского часа и других ограничений.

Минздрав обсудит документ с руководителями здравоохранения регионов, которые еще могут внести изменения.