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40% болгар вважають коронавірус біологічною зброєю

Вівторок, 24 листопада 2020, 17:47

40% мешканців Болгарії вважають, що коронавірус є біологічною зброєю, покликаною регулювати чисельність населення планети.

Такими є результати опитування Trend, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на канал Nova TV.

33% опитаних вважають, що коронавірус не небезпечніший за сезонний грип.

Трохи більше половини опитаних дотримуються думки, що коронавірус є штучно створеною хворобою. При цьому частка тих, хто вважав коронавірус штучною хворобою ще в червні складала 43%.

17% респондентів вважають, що коронавірусу взагалі не існує і це глобальне шахрайство.

Ще одну коспіративну теорію – про чипізацію під виглядом вакцинації – поділяють 16% опитаних.

53% болгар не згодні з тим, що коронавірус поширюється через технологію 5G. Однак з цим твердженням згодні 10% опитаних.

Дослідження було присвячено відношенню болгар до теорій змови навколо COVID-19. Опитування проводилося в період з 2 по 10 листопада 2020 року шляхом очних інтерв'ю серед 1001 людини у віці від 18 років і старше.

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Болгарія Коронавірус
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