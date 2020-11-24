У Британії найвищий з травня рівень добової смертності від коронавірусу

За останні 24 години у Великій Британії було зареєстровано ще 11 299 випадків захворювання коронавірусом і 608 пов'язаних з ним смертей - найвищий щоденний показник смертності з 12 травня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Кількість випадків захворювання знизилася з 15 450, зареєстрованих напередодні, а кількість смертей зросла з 206, зареєстрованих у понеділок.

Останні статистичні дані були оприлюднені після відомостей, що тижневе число смертей в Англії та Уельсі до 13 листопада було найвищим з кінця травня.

У четвер мешканці Англії мають дізнатися, на який рівень коронавірусної загрози вони будуть поміщені після скасування національного карантину 2 грудня.

Очікується, що більше регіонів, ніж до карантину, зіткнуться з обмеженнями рівня 2 або рівня 3. Міністр охорони здоров'я Метт Хенкок визнав, що на початку правила були недостатньо суворими.

У понеділок прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про свій зимовий план боротьби з коронавірусом в місяці, що передують весні.

Він сказав, що сподівається, що впровадження вакцини буде сигналом того, що життя може повернутися до "нормального" стану до Великодня.