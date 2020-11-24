В Британии самый высокий с мая уровень суточной смертности от коронавируса

За последние 24 часа в Великобритании было зарегистрировано еще 11 299 случаев заболевания коронавирусом и 608 связанных с ним смертей - самый высокий ежедневный показатель смертности с 12 мая.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

Число случаев снизилось с 15 450, зарегистрированных накануне, а число смертей выросло с 206, зарегистрированных в понедельник.

Последние статистические данные были обнародованы после сведений, что недельное число смертей в Англии и Уэльсе до 13 ноября было самым высоким с конца мая.

В четверг жители Англии должны узнать, на какой уровень коронавірусної угрозы они будут помещены после отмены национального карантина 2 декабря.

Ожидается, что больше регионов, чем до карантина, столкнутся с ограничениями уровня 2 или уровня 3. Министр здравоохранения Мэтт Хэнкок признал, что в начале правила были недостаточно строгими.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон объявил о свой зимний план по борьбе с коронавирусом в месяцы, что предшествуют весне.

Он сказал, что надеется, что внедрение вакцины будет сигналом того, что жизнь может вернуться к "нормальному" состоянию до Пасхи.