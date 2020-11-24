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У Сирії поблизу кордону з Туреччиною в результаті двох вибухів загинули семеро людей

Вівторок, 24 листопада 2020, 19:45

Два вибухи бомб забрали життя щонайменше семи людей і десятки отримали поранення у вівторок в районах на північному заході Сирії поблизу турецького кордону.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

П'ятеро людей загинули і 20 отримали поранення в результаті вибуху, який прогримів на перехресті доріг на околиці міста Ель-Баб, на півночі провінції Алеппо.

Кілька годин по тому щонайменше два мирних жителя були вбиті і 17 поранені в результаті вибуху автомобіля в місті Афрін, переважно курдському районі, який турецькі війська і їх сирійські союзники відібрали у курдського ополчення YPG в 2018 році.

Відео, розміщені в соціальних мережах, демонструють кадри понівечених автомобілів і великі пошкодження у промисловій зоні.

Представники цивільної оборони заявили, що кількість загиблих, як очікується, зросте.

Ці два міста, якими Туреччина управляє за допомогою сирійських арабських повстанців, яких вона підтримує, в минулому році часто піддавалися бомбардуванням.

Туреччина та її союзники-повстанці звинувачують YPG в проведенні вибухів, в результаті яких загинули десятки людей в переважно арабських населених пунктах поблизу кордону, що знаходяться під їх контролем, заявляючи, що їх мета - зробити їх некерованими і посіяти страх серед цивільного населення.

Туреччина розглядає YPG як терористичну групу, пов'язану з турецькою Робітничою партією Курдистану.

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