В Сирии вблизи границы с Турцией в результате двух взрывов погибли семь человек

Два взрыва бомб унесли жизни по меньшей мере семи человек и десятки получили ранения во вторник в районах на северо-западе Сирии вблизи турецкой границы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Пять человек погибли и 20 получили ранения в результате взрыва, который прогремел на перекрестке дорог на окраине города Эль-Баб, на севере провинции Алеппо.

Несколько часов спустя по меньшей мере два мирных жителя были убиты и 17 ранены в результате взрыва автомобиля в городе Африн, преимущественно курдском районе, который турецкие войска и их сирийские союзники отобрали у курдского ополчения YPG в 2018 году.

Видео, размещенные в социальных сетях, демонстрируют кадры искореженных автомобилей и большие повреждения в промышленной зоне.

Представители гражданской обороны заявили, что число погибших, как ожидается, возрастет.

Эти два города, которыми Турция управляет с помощью сирийских арабских повстанцев, которых она поддерживает, в прошлом году часто подвергались бомбардировкам.

Турция и ее союзники-повстанцы обвиняют YPG в проведении взрывов, в результате которых погибли десятки людей преимущественно в арабских населенных пунктах близ границы, которые находятся под их контролем, заявляя, что их цель - сделать их неуправляемыми и посеять страх среди гражданского населения.

Турция рассматривает YPG как террористическую группу, связанную с турецкой Рабочей партией Курдистана.