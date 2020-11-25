Макрон объявил об ослаблении коронавирусных ограничений во Франции в три этапа

Президент Франции Эммануэль Макрон объявил об ослаблении ряда коронавирусных ограничений благодаря определенному улучшению ситуации с пандемией.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Первый этап отмены ограничений начнется 28 ноября. С этого дня смогут открыться все магазины розничной торговли и книжные магазины, им будет разрешено работать до 21:00 при условии строгих гигиенических протоколов.

С выходных разрешается гулять и заниматься спортом в радиусе 20 километров от дома и по три часа в день. На сегодня разрешается час в радиусе одного километра.

С 15 декабря, когда начнется второй этап, уже не должно быть никаких строгих ограничений на выход - но ночной комендантский час с 21:00 до 7:00 сохранится, кроме Рождественской ночи и новогодней ночи. Если ситуация позволит, тогда кинотеатры и театры могут снова открыться.

Бары и рестораны пока не будут работать - их открытие планируется только с 20 января в рамках третьего этапа послаблений. То же самое касается тренажерных залов.

По поводу Рождества Макрона сказал, что людям будет разрешено путешествовать между регионами без разрешений, чтобы навестить родственников во время праздников.

По мнению президента, невозможно будет открыть горнолыжные курорты к новогодним праздникам из-за высокого риска заражений коронавируса.

Напомним, во Франции 23 ноября сообщили о 4452 новых случаев заражения COVID-19 и это самый низкий ежедневный показатель с 28 сентября.