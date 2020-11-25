Британія має найбільший в Європі рівень смертності від тероризму, далі йде Україна

З 2014 року число смертей у світі, пов'язаних з тероризмом, скоротилося на 59%, однак західні країни переживають найвищий з 1970-х років рівень смертності від тероризму.

Про це свідчать дані глобального індексу тероризму (GTI), повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

"Незважаючи на загальне зниження глобального впливу тероризму, він залишається значною і серйозною загрозою в багатьох країнах", - йдеться в пресрелізі Інституту економіки і миру.

В Західній Європі, Північній Америці та Океанії спостерігалося різке зростання кількості смертей від терору "за останні 50 років", причому зростання склало 250%.

GTI передбачає продовження негативної тенденції, обґрунтовуючи це "політичною нестабільністю та насильством", викликаними економічним спадом від пандемії.

Переважна кількість смертей, пов'язаних з тероризмом (96%), як і раніше, локалізована в зонах конфліктів, таких як Афганістан, Сирія і африканські країни, зокрема Нігерія і Сомалі.

Однак оскільки такі країни, як Велика Британія, скорочують свою закордонну допомогу, щоб збалансувати свої витрати на пандемію, GTI попереджає, що скорочення міжнародної допомоги для антитерористичних операцій "[може бути] контрпродуктивним".

У доповіді GTI Афганістан був поставлений на перше місце за кількістю смертей, пов'язаних з тероризмом. США (29-те місце) і Британія (30-те місце) серед західних країн мають найвищі місця у рейтингу, Україна перебуває на 36-му місці.

Тільки за останній місяць Європа пережила напади ісламістів у Франції (38-ме місце за кількістю смертей від тероризму), Австрії (91) і Швейцарії (113), жертвами яких стали сім людей, постраждали майже 30. Ці напади викликали жорстку реакцію у формі закликів до посилення прикордонного контролю в Шенгенській зоні.