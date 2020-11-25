В Британии наибольший в Европе уровень смертности от терроризма, дальше идет Украина

С 2014 года число смертей в мире, связанных с терроризмом, сократилось на 59%, однако западные страны переживают самый высокий с 1970-х годов уровень смертности от терроризма.

Об этом свидетельствуют данные глобального индекса терроризма (GTI), сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

"Несмотря на общее снижение глобального влияния терроризма, он остается значительной и серьезной угрозой во многих странах", - говорится в пресс-релизе Института экономики и мира.

В Западной Европе, Северной Америке и Океании наблюдался резкий рост количества смертей от террора "за последние 50 лет", причем рост составил 250%.

GTI предполагает продолжение негативной тенденции, обосновывая это "политической нестабильностью и насилием", вызванными экономическим спадом от пандемии.

Подавляющее число смертей, связанных с терроризмом (96%), по-прежнему локализована в зонах конфликтов, таких как Афганистан, Сирия и африканские страны, в частности Нигерия и Сомали.

Однако поскольку такие страны, как Великобритания, сокращают свою зарубежную помощь, чтобы сбалансировать свои расходы на пандемию, GTI предупреждает, что сокращение международной помощи для антитеррористических операций "[может быть] контрпродуктивным".

В докладе GTI Афганистан был поставлен на первое место по количеству смертей, связанных с терроризмом. США (29-е место) и Великобритания (30-е место) среди западных стран имеют самые высокие места в рейтинге, Украина находится на 36-м месте.

Только за последний месяц Европа пережила нападения исламистов во Франции (38-е место по количеству смертей от терроризма), Австрии (91) и Швейцарии (113), жертвами которых стали семь человек, пострадали почти 30. Эти нападения вызвали жесткую реакцию в форме призывов к усилению пограничного контроля в Шенгенской зоне.