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У Фінляндії ситуація з коронавірусом швидко погіршується - прем'єр

Четвер, 26 листопада 2020, 11:59

Ситуація з коронавірусом у Фінляндії швидко погіршилася за останні дні, і уряд закликає керівників регіонів вживати додаткові заходи.

Про це заявила прем'єр-міністр Санна Марін, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle.

Уряд пропонує тимчасово закрити заклади з високим ризиком зараження (наприклад, спортзали й басейни), а також заборонити будь-які збори групами понад 10 осіб.

За словами Марін, поки що немає підстав знову вдаватися до закону про надзвичайні повноваження. Втім, в разі погіршення ситуації уряд готовий ввести окремі положення закону для боротьби з поширенням інфекції.

Міністр охорони здоров’я Кріста Кіуру повідомила, що число нових випадків зараження зросло за останній час на 30%. Особливе занепокоєння викликають два регіони, де епідемія вже перейшла у фазу поширення.

14-денний рівень захворюваності у Фінляндії на 100 000 жителів у середу становив 75,8, що є другим найнижчим рівнем в Європі після Ісландії.

За попередню добу було зафіксовано 363 нові випадки зараження. У відділеннях інтенсивної терапії зараз перебуває 21 хворий з коронавірусом, ще 119 пацієнтів у звичайних відділеннях.

З початку пандемії у Фінляндії були інфіковані 22 652 осіб.

Нагадаємо, у столичному регіоні Фінляндії на тлі нового рекорду заражень коронавірусом запровадили заборону на масові заходи у приміщеннях за участі понад 20 осіб.

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