В Финляндии ситуация с коронавирусом быстро ухудшается - премьер

Ситуация с коронавирусом в Финляндии быстро ухудшилась за последние дни, и правительство призывает руководителей регионов принимать дополнительные меры.

Об этом заявила премьер-министр Санна Марин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Правительство предлагает временно закрыть заведения с высоким риском заражения (например, спортзалы и бассейны), а также запретить любые собрания группами более 10 человек.

По словам Марин, пока нет оснований снова прибегать к закону о чрезвычайных полномочиях. Впрочем, в случае ухудшения ситуации правительство готово ввести отдельные положения закона для борьбы с распространением инфекции.

Министр здравоохранения Криста Киуру сообщила, что число новых случаев заражения возросло за последнее время на 30%. Особое беспокойство вызывают два региона, где эпидемия уже перешла в фазу распространения.

14-дневный уровень заболеваемости в Финляндии на 100 000 жителей в среду составил 75,8, что является вторым самым низким уровнем в Европе после Исландии.

За минувшие сутки было зафиксировано 363 новых случая заражения. В отделениях интенсивной терапии сейчас находится 21 больной с коронавирусом, еще 119 пациентов - в обычных отделениях.

С начала пандемии в Финляндии были инфицированы 22 652 человек.

Напомним, в столичном регионе Финляндии на фоне нового рекорда заражений коронавирусом ввели запрет на массовые мероприятия в помещениях с участием более 20 человек.