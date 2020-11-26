Білорусь висловила протест Україні через "радикальних елементів" і "провокації" у Києві та Львові
Білорусь звинуватила Україну у бездіяльності щодо протиправних дій "радикальних елементів" під час акцій протесту біля білоруського посольства у Києві, до МЗС викликали посла України.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.
26 листопада українському дипломату Ігорю Кизиму в МЗС Білорусі вручили ноту протесту. У ній білоруська сторона "висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо посольства Республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року".
Білорусь вкрай стурбована "бездіяльністю компетентних органів України" щодо припинення провокацій і відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони.
В білоруському МЗС наголосили, що "протиправна діяльність радикальних елементів" біля будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників посольства і членів їх сімей.
Крім того, Білорусь очікує реакції української сторони в зв'язку з "провокаціями" щодо білоруського почесного консульства у Львові.
МЗС Білорусі очікує, що "акти вандалізму" там будуть належним чином розслідувані і отримають відповідну оцінку правоохоронних органів України.