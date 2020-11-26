Білорусь висловила протест Україні через "радикальних елементів" і "провокації" у Києві та Львові

Білорусь звинуватила Україну у бездіяльності щодо протиправних дій "радикальних елементів" під час акцій протесту біля білоруського посольства у Києві, до МЗС викликали посла України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруське державне агентство БЕЛТА.

26 листопада українському дипломату Ігорю Кизиму в МЗС Білорусі вручили ноту протесту. У ній білоруська сторона "висловила рішучий протест у зв'язку з безперервною серією антибілоруських акцій щодо посольства Республіки Білорусь в Україні і зажадала забезпечити на належному рівні безпеку дипломатичної місії відповідно до норм Віденської конвенції про дипломатичні зносини від 18 квітня 1961 року".

Читайте також Україна і ще 6 країн приєдналися до санкцій ЄС щодо Білорусі

Білорусь вкрай стурбована "бездіяльністю компетентних органів України" щодо припинення провокацій і відсутністю належних заходів реагування на відповідні офіційні запити білоруської сторони.

В білоруському МЗС наголосили, що "протиправна діяльність радикальних елементів" біля будівлі білоруської дипломатичної місії в Києві створює безпосередню загрозу для її функціонування, а також для безпеки співробітників посольства і членів їх сімей.

Крім того, Білорусь очікує реакції української сторони в зв'язку з "провокаціями" щодо білоруського почесного консульства у Львові.

МЗС Білорусі очікує, що "акти вандалізму" там будуть належним чином розслідувані і отримають відповідну оцінку правоохоронних органів України.