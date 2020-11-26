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Австрія посилює заходи безпеки в церквах після теракту у Відні

Четвер, 26 листопада 2020, 15:13

Австрія посилює заходи безпеки в церквах на випадок нових нападів після того, як ісламістський бойовик убив чотирьох людей під час теракту на початку цього місяця.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Нападник, 20-річний чоловік, який народився і виріс у Відні, був застрелений поліцією після стрілянини по перехожих і барах 2 листопада. Австрія проводить розслідування щодо 21 людини, 10 осіб перебувають під вартою за підозрою в причетності до нападу.

"Результати розслідування нині показують, що не можна виключати, що злочинець навмисно шукав жертв у церквах", - заявив міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер.

"Тому від сьогодні буде посилена охорона церковних об'єктів", - сказав він, додавши, що мета полягає в тому, щоб захистити їх від нападів наслідувачів теракту 2 листопада напередодні Різдва.

Австрійська влада визнала "неприпустимі помилки", допущені при обробці розвідданих про нападника, які включали спробу покупки боєприпасів в Словаччині і зустріч у Відні з відомими іноземними ісламістами. Правоохоронці кажуть, що чоловіка можна було б розглядати як велику загрозу і стежити за ним більш пильно.

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Австрія
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