Австрия усиливает меры безопасности в церквях после теракта в Вене

Австрия усиливает меры безопасности в церквях на случай новых нападений после того, как исламистский боевик убил четырех человек во время теракта в начале этого месяца.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Нападавший, 20-летний мужчина, который родился и вырос в Вене, был застрелен полицией после стрельбы по прохожим и в барах 2 ноября. Австрия проводит расследование в отношении 21 человека, 10 человек находятся под стражей по подозрению в причастности к нападению.

"Результаты расследования в настоящее время показывают, что нельзя исключать, что преступник намеренно искал жертв в церквях", - заявил министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер.

"Поэтому с сегодняшнего дня будет усилена охрана церковных объектов", - сказал он, добавив, что цель заключается в том, чтобы защитить их от нападений подражателей теракта 2 ноября накануне Рождества.

Австрийские власти признали "недопустимые ошибки", допущенные при обработке разведданных о нападающем, которые включали попытку покупки боеприпасов в Словакии и встречу в Вене с известными иностранными исламистами. Правоохранители говорят, что мужчину можно было бы рассматривать как большую угрозу и следить за ним более пристально.