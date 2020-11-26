У Шотландії оголосили, у якому форматі дозволять святкувати Різдво з родиною

У Шотландії оголосили, що на Різдво дозволять членам родини, які живуть окремими домогосподарствами, святкувати разом - але компаніями не більше 8 осіб, не враховуючи дітей віком до 12 років.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на BBC, про це йдеться у рекомендаціях уряду, оприлюднених сьогодні.

Зазначені 8 осіб мають бути не більше ніж з трьох домогосподарств. Зустрічатися у такому форматі можна вдома, надворі або у церкві.

Читайте також В Англії з 2 грудня скасують локдаун, регіональні обмеження лишаться

Це - одне з низки 5-денних послаблень карантину до Різдва, що діятимуть на всій території Британії з 23 до 27 грудня. Також у цей період дозволять подорожувати без обмежень за відстанню.

Водночас перший міністр Шотландії Нікола Стерджен закликала, що найкраще і найбезпечніше - утримуватися від зустрічей і поїздок.

Як альтернативу живому спілкуванню, шотландцям радять зустрічатися з рідними за допомогою онлайн-сервісів, або ж обрати прогулянку на свіжому повітрі замість вечері вдома.

Обираючи формат святкування, рекомендується враховувати ризики за віком і станом здоров’я рідних.

В Англії закликають святкувати "якомога меншими" компаніями, не називаючи конкретних цифр, а Уельс та Північна Ірландія ще не оприлюднили рекомендації для своїх мешканців.