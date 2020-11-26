В Шотландии объявили, в каком формате позволят праздновать Рождество с семьей

В Шотландии объявили, что на Рождество позволят членам семьи, которые живут отдельными домохозяйствами, праздновать вместе - но компаниями не более 8 человек, не считая детей до 12 лет.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на BBC, об этом говорится в рекомендациях правительства, обнародованных сегодня.

Указанные 8 человек должны быть не более чем из трех домохозяйств. Встречаться в таком формате можно дома, на улице или в церкви.

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Это - одно из ряда 5-дневных послаблений карантина до Рождества, которые будут действовать на всей территории Великобритании с 23 до 27 декабря. Также в этот период позволят путешествовать без ограничений по расстоянию.

В то же время первый министр Шотландии Никола Стерджен призвала, что лучше и безопаснее воздерживаться от встреч и поездок.

В качестве альтернативы живому общению шотландцам советуют встречаться с родными с помощью онлайн-сервисов, или же выбрать прогулку на свежем воздухе вместо ужина дома.

Выбирая формат празднования, рекомендуется учитывать риски по возрасту и состоянию здоровья родных.

В Англии призывают праздновать как "можно меньшими" компаниями, не называя конкретных цифр, а Уэльс и Северная Ирландия еще не обнародовали рекомендации для своих жителей.