Шість з десяти бельгійців мешкають на відстані 200 м від зупинок громадського транспорту

Шість з десяти бельгійців (61%) жили в межах 200 метрів від зупинки громадського транспорту (автобус, трамвай, метро, поїзд) станом на 1 січня.

Про це свідчать дані бельгійського статистичного управління Statbel, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RTBF.

Якщо збільшити периметр до 500 метрів, то з’ясується, що 93% бельгійського населення мешкають неподалік зупинок. На відстані ж одного кілометра від зупинок мешкають 99% бельгійців.

Близькість до одного кілометра від зупинки є загальною в Брюсселі і майже повною в Східній Фландрії (99,7%).

Найгірше йдуть справи в містах Стумон і Ерезі. У першому, розташованому в провінції Льєж, тільки 18% мають зупинку в межах 200 м і 53% - в межах кілометра. У другому, розташованому в провінції Люксембург, ці показники становлять відповідно 34 і 71%.

Загалом одна шоста частина муніципалітетів країни (96) має все своє населення в межах цього кілометрового периметра, включаючи всіх мешканців Брюсселя, але також і більш сільські муніципалітети, такі як Гербемон (Люксембург), відзначає Statbel.