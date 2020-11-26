Шесть из десяти бельгийцев живут на расстоянии 200 м от остановок общественного транспорта

Шесть из десяти бельгийцев (61%) жили в пределах 200 метров от остановки общественного транспорта (автобус, трамвай, метро, ​​поезд) по состоянию на 1 января.

Об этом свидетельствуют данные бельгийского статистического управления Statbel, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RTBF.

Если увеличить периметр до 500 метров, то выяснится, что 93% бельгийского населения живут неподалеку от остановок. На расстоянии же одного километра от остановок живут 99% бельгийцев.

Близость до одного километра от остановки является широко распространенной в Брюсселе и почти полной в Восточной Фландрии (99,7%).

Хуже всего обстоят дела в городах Стумон и Эрез. В первом, расположенном в провинции Льеж, только 18% имеют остановку в пределах 200 м и 53% - в пределах километра. Во втором, расположенном в провинции Люксембург, эти показатели составляют соответственно 34% и 71%.

В целом в одной шестой части муниципалитетов страны (96) все их население живет в пределах этого километрового периметра, включая всех жителей Брюсселя, но также и сельские муниципалитеты, такие как Гербемон (Люксембург), отмечает Statbel.