Україна приєдналася до санкцій Євросоюзу проти ІДІЛ та Аль-Каїди

Україна та ще 10 країн приєдналися до санкцій Європейського Союзу проти терористичних організацій "Ісламська держава" та "Аль-Каїда".

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні на сайті Європейської ради.

"Країни-кандидати Республіка Північна Македонія, Чорногорія, Сербія та Албанія, країна процесу стабілізації і асоціації та потенційний кандидат Боснія і Герцеговина, країни Європейської зони вільної торгівлі Ісландія і Ліхтенштейн, члени Європейського економічного простору, а також Україна, Молдова, Вірменія і Грузія приєдналися до рішення Ради ЄС", - йдеться у документі.

Ці країни забезпечать відповідність національної політики цьому рішенню Ради ЄС. "Євросоюз взяв до уваги такі зобов’язання та привітав їх", - йдеться у заяві.

Санкції передбачають жорсткі обмеження на торгівлю або постачання таким терористичним суб’єктам будь-якої зброї, товарів військового або подвійного призначення, запчастин до них, будь-яку технічну допомогу з їх обслуговування.

Також заборонена торгівля нафтою та нафтопродуктами, будь-які форми фінансової підтримки, включаючи позики та кредити.

Членам цих організацій заборонений в’їзд на територію Євросоюзу, це обмеження розповсюджується також на громадян країн ЄС, які належать до цих терористичних організацій.