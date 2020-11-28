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ЗМІ з’ясували, хто може очолити Пентагон за Байдена

Субота, 28 листопада 2020, 10:39

Обраний президент США Джо Байден розглядає відставного генерала Ллойда Остіна одним із кандидатів на пост міністра оборони.

Про це повідомив портал Axios з посиланням на інформовані джерела, пише "Європейська правда".

У списку кандидатур фігурують також ексміністр з питань внутрішньої безпеки Джей Джонсон, сенатор Теммі Дакуорт і колишня чиновниця Пентагону Мішель Флурной, повідомляють джерела.

Найбільш вірогідною кандидатурою вважалася Флурной, але джерела видання кажуть, що інші чинники, такі як раса, досвід і рівень комфорту для Байдена теж відіграють важливу роль.

Команда Байдена відчуває тиск, щоб обрати афроамериканця на провідну роль в кабінеті міністрів, пише видання. Якщо вибір впаде на Остіна, він стане першим темношкірим міністром оборони в американській історії.

Остін - колишній глава Центрального командування США. Він звільнився з армії в 2016 році.

Нагадаємо, Байден вже визначився із кандидатами на посаду державного секретаря і радника з питань національної оборони.

Детальніше читайте у статті - Дипломатія і безпека після Трампа: хто має отримати ключові посади за президента Байдена

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