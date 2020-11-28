СМИ выяснили, кто может возглавить Пентагон за Байдена
Избранный президент США Джо Байден рассматривает отставного генерала Ллойда Остина одним из кандидатов на пост министра обороны.
Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники, пишет "Европейская правда".
В списке кандидатов фигурируют также экс-министр по вопросам внутренней безопасности Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакуорт и бывшая чиновница Пентагона Мишель Флурной, сообщают источники.
Наиболее вероятной кандидатурой считалась Флурной, но источники издания говорят, что другие факторы, такие как раса, опыт и уровень комфорта для Байдена тоже играют важную роль.
Команда Байдена чувствует давление, чтобы выбрать афроамериканца на ведущую роль в кабинете министров, пишет издание. Если выбор падет на Остина, он станет первым темнокожим министром обороны в американской истории.
Остин - бывший глава Центрального командования США. Он уволился из армии в 2016 году.
Напомним, Байден уже определился с кандидатами на должность государственного секретаря и советника по вопросам национальной обороны.
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