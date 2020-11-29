Чорногорія і Сербія вислали послів одна одної

Чорногорія оголосила посла Сербії персоною нон-грата через його заяву про рішення 100-річної давнини про приєднання Чорногорії до Сербії; Сербія у відповідь вислала посла Чорногорії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на чорногорське Vijesti та сербське РТС.

Міністерство закордонних справ Чорногорії 28 листопада оголосило посла Сербії Владимира Божовича персоною нон-грата та попросило його покинути територію країни.

"Після тривалого і постійного втручання у внутрішні справи Чорногорії, дій та заяв, що несумісні із загальноприйнятими стандартами поведінки дипломатичної особи, після декількох усних та письмових попереджень про неприпустимість таких дій - вчора посол Божович назвав рішення незаконної та нелегітимної Подгорицької скупштини у 1918 році "звільненням" і "вільним волевиявленням" чорногорського народу, ще раз напряму применшивши значення країни, що надає йому дипломатичну гостинність", - йдеться у заяві чорногорського МЗС.

На додачу, зауважує МЗС, сербський посол таким чином зневажив рішення парламенту Чорногорії, який 29 листопада 2018 року - до 100-річчя рішення, про яке йде мова - анулював його як таке, що скасувало суверенітет Чорногорії, передало її територію Сербії та примусово позбавило трону короля Нікола І Петровича.

МЗС Сербії після цього оголосило, що вдасться до дзеркальних заходів та оголосило персоною нон-грата посла Чорногорії у Сербії Тарзана Мілошевича, надавши йому 72 години для того, щоб покинути територію країни.

"МЗС вирішило, на основі ст. 9 Віденської конвенції про дипломатичні вдіносини, оголосити Надзвичайного та Повноважного посла Чорногорії у Сербії Тарзана Мілошевича персоною нон-грата та попросило його покинути територію Республіки Сербія протягом 72 годин", - йдеться у заяві.