Черногория и Сербия выслали послов друг друга

Черногория объявила посла Сербии персоной нон-грата за его заявление о решении 100-летней давности о присоединении Черногории к Сербии; Сербия в ответ выслала посла Черногории.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на черногорское Vijesti и сербское РТС.

Министерство иностранных дел Черногории 28 ноября объявило посла Сербии Владимира Божовича персоной нон-грата и попросило его покинуть территорию страны.

"После длительного и постоянного вмешательства во внутренние дела Черногории, действий и заявлений, которые несовместимы с общепринятыми стандартами поведения дипломатической лица, после нескольких устных и письменных предупреждений о недопустимости таких действий - вчера посол Божович назвал решение незаконной и нелегитимной Подгорицкой скупштины в 1918 году "освобождением" и "свободным волеизъявлением" черногорского народа, еще раз напрямую уменьшив значение страны, оказывающей ему дипломатическое гостеприимство", - говорится в заявлении черногорского МИД.

В дополнение, отмечает МИД, сербский посол таким образом пренебрег решение парламента Черногории, который 29 ноября 2018 года - к 100-летию решения, о котором идет речь - аннулировал его как такое, что отменило суверенитет Черногории, передало ее территорию Сербии и принудительно лишило трона короля Никола I Петровича.

МИД Сербии после этого объявило, что предпримет зеркальные меры в отношении посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича.

"МИД решило, на основании ст. 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях, объявить Чрезвычайного и Полномочного посла Черногории в Сербии Тарзана Милошевича персоной нон-грата и попросило его покинуть территорию Республики Сербия в течение 72 часов", - говорится в заявлении.