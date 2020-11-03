Серія нічних терактів у Відні: 3 загиблих, 15 поранених, нападники, ймовірно, в бігах

Щонайменше 3 людей загинули та 15 отримали поранення в результаті серії терористичних нападів в центральній частині Відня.

Про це повідомив у вівторок вранці міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер, підбиваючи підсумки контртерористичної операції, що тривала всю ніч.

На ранок поліція підтвердила, що застрелила принаймні одного з нападників. Втім очільник МВС визнав, що у поліції немає даних впевненості щодо кількості терористів, причетних до злочину: "Ми припускаємо, що їх було більше"

"Це найважчий день для Австрії за багато років", - наголосив Нехаммер.

Напади з вогнепальною зброєю розпочалися у понеділок ввечері на вулиці Seitenstettengasse, неподалік від синагоги. Між нападником та поліцією спалахнула перестрілка, в результаті якої один поліцейський був серйозно поранений, вночі його прооперували. Після того напади відбулися у інших місцях в центрі Відня.

місця нападів

Всього повідомлялося про 6 точок збройного нападу, карту яких наводить видання Wienerzeitung.

В результаті обстрілів на вулицях Відня було поранено 18 людей, 2 з яких загинули відразу, про ще одного загиблого повідомили вночі.

Поліція переконана, що нападник є прибічником терористичної організації "Ісламська держава", але не може стверджувати, чи він діяв наодинці.