Серия ночных терактов в Вене: 3 погибших, 15 раненых, террористы, возможно, в бегах

По меньшей мере 3 человека погибли и 15 получили ранения в результате серии терактов в центральной части Вены.

Об этом сообщил во вторник утром министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, подводя итоги контртеррористической операции, которая длилась всю ночь.

К утру полиція подтвердила, что застрелила одного из нападавших. Между тем, глава МВД признал, что у полиции нет данных о количестве террористов, причастных к преступлению: "Мы допускаем, что их было больше".

"Это самый тяжелый день для Австрии за много лет", - подчеркнул Нехаммер.

Нападения с огнестрельным оружием начались в понедельник вечером на улице Seitenstettengasse, неподалеку от синагоги. Между нападавшим и полицией вспыхнула перестрелка, в результате которой один полицейский был серьезно ранен, ночью его прооперировали.

После того нападения произошли в других местах в центре Вены.

места нападений

Всего сообщалось о 6 точках вооруженного нападения, карту которых приводит издание Wienerzeitung.

В результате обстрелов на улицах Вены были ранены 18 человек, 2 из которых погибли сразу, еще об одном погибшем сообщили ночью.

Полиция убеждена, что нападавший является сторонником террористической организации "Исламское государство", но не может утверждать, от действовал в одиночку.