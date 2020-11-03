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Серия ночных терактов в Вене: 3 погибших, 15 раненых, террористы, возможно, в бегах

Вторник, 3 ноября 2020, 07:24

По меньшей мере 3 человека погибли и 15 получили ранения в результате серии терактов в центральной части Вены.

Об этом сообщил во вторник утром министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер, подводя итоги контртеррористической операции, которая длилась всю ночь.

К утру полиція подтвердила, что застрелила одного из нападавших. Между тем, глава МВД признал, что у полиции нет данных о количестве террористов, причастных к преступлению: "Мы допускаем, что их было больше".

"Это самый тяжелый день для Австрии за много лет", - подчеркнул Нехаммер.

Нападения с огнестрельным оружием начались в понедельник вечером на улице Seitenstettengasse, неподалеку от синагоги. Между нападавшим и полицией вспыхнула перестрелка, в результате которой один полицейский был серьезно ранен, ночью его прооперировали.

После того нападения произошли в других местах в центре Вены.

місця нападу
места нападений

Всего сообщалось о 6 точках вооруженного нападения, карту которых приводит издание Wienerzeitung.

В результате обстрелов на улицах Вены были ранены 18 человек, 2 из которых погибли сразу, еще об одном погибшем сообщили ночью.

Полиция убеждена, что нападавший является сторонником террористической организации "Исламское государство", но не может утверждать, от действовал в одиночку.

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