Число жертв землетрусу у Туреччині досягло сотні

Кількість загиблих внаслідок потужного землетрусу в Егейському регіоні Туреччини зросла до 100.

Про це повідомило Управління з ліквідації наслідків катастроф та надзвичайних ситуацій Туреччини, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

147 постраждалих все ще перебувають на лікуванні, тоді як ще 847 виписані із лікарень.

Загалом 1464 вторинні поштовхи - 44 з них магнітудою понад 4,0 - були зафіксовані з часу землетрусу 6,6 балів в Ізмірі минулої п'ятниці.

Наразі з-під завалів витягнуто 106 людей, пошуково-рятувальні роботи тривають.

Тим часом міністр навколишнього середовища та урбанізації Мурат Курум заявив 2 листопада, що Туреччина розпочала будівництво "міста-контейнера" ​​- тимчасових житлових одиниць, що нагадують транспортні контейнери - в Ізмірі.

"Наше місто-контейнер, поруч із уламками, буде завершене з його інфраструктурою та соціальними об'єктами протягом 20 днів", - сказав Курум.

Тимчасове помешкання для 1000 осіб займе площу 46 300 квадратних метрів у районі Байраклі, додав він.

За його словами, до району, постраждалого від землетрусу, надіслано 3500 наметів, і майже 2000 з них створено для тих, чиї будинки зруйновані.