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Число жертв землетрясения в Турции достигло сотни

Вторник, 3 ноября 2020, 08:22

Число погибших в результате мощного землетрясения в Эгейском регионе Турции возросло до 100.

Об этом сообщило Управление по ликвидации последствий катастроф и чрезвычайных ситуаций Турции, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet.

147 пострадавших все еще находятся на лечении, тогда как еще 847 выписаны из больниц.

В общем 1464 вторичные толчки - 44 из них магнитудой более 4,0 - были зафиксированы с момента землетрясения 6,6 баллов в Измире в прошлую пятницу.

 Сейчас из-под завалов извлечены 106 человек, поисково-спасательные работы продолжаются.

Между тем министр окружающей среды и урбанизации Мурат Курум заявил 2 ноября, что Турция начала строительство "города-контейнера" ​​- временных жилых единиц, напоминающие транспортные контейнеры - в Измире.

"Наш город контейнер, рядом с обломками, будет завершено с его инфраструктурой и социальными объектами в течение 20 дней", - сказал Курум.

Временное помещение для 1000 человек займет площадь 46 300 квадратных метров в районе Байраклы, добавил он.

По его словам, в район, пострадавший от землетрясения, направлены 3500 палаток, и почти 2000 из них созданы для тех, чьи дома разрушены.

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Турция
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