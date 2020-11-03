У Нідерландах поновлюються слухання у справі про збитий МН17

У Нідерландах у вівторок відновлять слухання у справі про збитий МН17, під час яких очікується, що захист одного з обвинувачених зажадає додаткові розслідування, на які потім відреагує обвинувачення.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Інтерфакс-Україна.

В графіку слухань заплановано, що з 3 до 5 листопада захист Олега Пулатова викладе заходи розслідування, які він вимагає, на які має відреагувати обвинувачення.

"Ймовірно, що відповідь обвинувачення буде почута на наступному тижні, з 9 до 13 листопада, проте поки невідомо, в який саме день це відбудеться. Це - питання, яке буде обговорюватися в суді", - наголошується в поясненні суду.

Під час попереднього засідання, яке відбулося 28 вересня, захист Пулатова, справа якого слухається одночасно зі справою трьох інших обвинувачених, зажадав більше часу для підготовки своєї позиції, оскільки через пандемію коронавірусу у нього не було можливості зустрітися зі своїм клієнтом в Росії.

Крім того, суд доручив слідчому судді з'ясувати, як сам Пулатов може звернутися до суду, про що раніше заявив його захист. Разом із тим, адвокати не рекомендували йому приїжджати особисто з міркувань безпеки.

Слухання проходять за відсутності всіх чотирьох обвинувачених: трьох росіян - Пулатова, Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського і українця Леоніда Харченка.

Як повідомлялося, прокуратура Нідерландів під час судових слухань у справі збитого над Донбасом у 2014 році літака MH17 представила запис нових телефонних розмов, які доводять, що лайнер був збитий установкою "Бук", про яку говорили підозрювані.

Нагадаємо, 10 липня стало відомо, що Нідерланди подадуть позов проти Росії до ЄСПЛ через її роль у збитті літака рейсу MH17 над Донбасом у 2014 році.

Цим кроком уряд Нідерландів хоче підтримати окремі скарги родичів загиблих, які вже звернулися до ЄСПЛ.

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