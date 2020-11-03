В Нидерландах возобновляются слушания по делу о сбитом МН17

В Нидерландах во вторник возобновят слушания по делу о сбитом МН17, во время которых ожидается, что защита одного из обвиняемых потребует дополнительных расследований, на которые потом отреагирует обвинение.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В графике слушаний запланировано, что с 3 по 5 ноября защита Олега Пулатова выложит меры расследования, которых он требует и на которые должно отреагировать обвинение.

"Вероятно, что ответ стороны обвинения будет услышан на следующей неделе, с 9 до 13 ноября, однако пока неизвестно, в какой именно день это произойдет. Это - вопрос, который будет обсуждаться в суде", - отмечается в объяснении суда.

Во время предыдущего заседания, которое состоялось 28 сентября, защита Пулатова, дело которого слушается одновременно с делом трех других обвиняемых, потребовала больше времени для подготовки своей позиции, поскольку из-за пандемии коронавируса не было возможности встретиться со своим клиентом в России.

Кроме того, суд поручил следственному судье выяснить, как сам Пулатов может обратиться к суду, о чем ранее заявила его защита. Вместе с тем адвокаты не рекомендовали ему приезжать лично из соображений безопасности.

Слушания проходят в отсутствие всех четырех обвиняемых: трех россиян - Пулатова, Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко.

Как сообщалось, прокуратура Нидерландов во время судебных слушаний по делу сбитого над Донбассом в 2014 году самолета MH17 представила запись новых телефонных разговоров, которые доказывают, что лайнер был сбит установкой "Бук", о которой говорили подозреваемые.

Напомним, 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в ЕСПЧ из-за ее роли в сбитии самолета рейса MH17 над Донбассом в 2014 году.

Этим шагом правительство Нидерландов хочет поддержать отдельные жалобы родственников погибших, которые уже обратились в ЕСПЧ.

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