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У Франції 52,5 тисячі нових інфікованих, кількість померлих найбільша з кінця квітня






У Франції 52,5 тисячі нових інфікованих, кількість померлих найбільша з кінця квітня

Вівторок, 3 листопада 2020, 10:16

У Франції за останню добу виявлено 52 518 нових випадків коронавірусу, рівень позитивних тестів виріс до 20,6% в порівнянні з 20,4% днем ​​раніше.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Органи охорони здоров'я також повідомили, що за останні 24 години померли 418 осіб, і це найвищий показник з 20 квітня. Число загиблих з початку епідемії в країні склало 37 435 осіб.

За добу госпіталізовано 2547 осіб. В цілому 25 143 пацієнти в даний час знаходяться в лікарнях через зараження Covid-19. З них в реанімації проходять лікування 3730 осіб, що на 152 особи більше, ніж вчора.

Вперше з 3 травня кількість пацієнтів в реанімаціях перевищила 3700 осіб.

Нагадаємо, повторний карантин був введений у Франції в ніч на 30 жовтня. Обмежувальні заходи будуть діяти в країні мінімум до 1 грудня.

Наукова рада при уряді Франції попередила, що друга хвиля пандемії коронавірусу, з якою зараз бореться Європа, буде не останньою. 

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Франція Коронавірус Епідемія у цифрах
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