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Во Франции 52,5 тысячи новых заражений, количество умерших наибольшее с конца апреля






Во Франции 52,5 тысячи новых заражений, количество умерших наибольшее с конца апреля

Вторник, 3 ноября 2020, 10:16

Во Франции за последние сутки выявлено 52 518 новых случаев коронавируса, уровень положительных вырос до 20,6% по сравнению с 20,4% днем ранее.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Органы здравоохранения также сообщили, что за последние 24 часа скончались 418 человек, и этом самый высокий показатель с 20 апреля. Число погибших с начала эпидемии в стране составило 37 435 человек.

За сутки госпитализировано 2547 человек. В общей сложности 25 143 пациента в настоящее время находятся в больницах из-за заражения Covid-19. Из них в реанимации проходят лечение 3730 человек, что на 152 человека больше, чем вчера.

Впервые с 3 мая количество пациентов в реанимациях превысило 3700 человек.

Напомним, научный совет при правительстве Франции предупредил, что вторая волна пандемии коронавируса, с которой сейчас борется Европа, будет не последней.

Повторный карантин был введен во Франции в ночь на 30 октября. Ограничительные меры будут действовать в стране минимум до 1 декабря.

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