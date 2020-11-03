Теракти у Відні: в Австрії затримали двох підозрюваних

В австрійському місті Санкт-Пельтен неподалік від Відня правоохоронці затримали двох осіб у зв’язку з нападами напередодні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Поліцейські операції тривають у Нижній Австрії з ранку вівторка. За кількома контактними адресами нападника в Санкт-Пельтені сили спеціального призначення провели ретельні обшуки. Поліція підтвердила повідомлення місцевих жителів про те, що було зроблено два арешти.

Озброєні до зубів співробітники "Кобри" обшукали приміщення разом зі співробітниками Державного управління із захисту Конституції та боротьби з тероризмом. Ніякого опору з боку жителів не було.

"О пів на п'яту ранку у дворі несподівано з'явився спеціальний поліцейський підрозділ. Я вважаю, що це якось пов'язано з терактом у Відні",- сказав житель, який побажав залишитися неназваним.

Слідчі з управління кримінальної поліції Нижньої Австрії наразі зайняті збором доказів і забезпеченням їх збереження.

Увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. 17 осіб отримали поранення.

Нагадаємо, зранку у вівторок міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про "напад принаймні одного ісламістського терориста".

Правоохоронці застрелили зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. Також ЗМІ повідомили про албанське коріння нападника.

Поліція вважає, що виконавцями терактів у Відні могли бути максимум чотири особи.