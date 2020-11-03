Теракты в Вене: в Австрии задержали двух подозреваемых

В австрийском городе Санкт-Пельтен неподалеку от Вены правоохранители задержали двух человек в связи с нападениями прошлой ночью.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Полицейские операции продолжаются в Нижней Австрии с утра вторника. По нескольким контактным адресам нападающего в Санкт-Пёльтене силы специального назначения провели тщательные обыски. Полиция подтвердила сообщения местных жителей о том, что было сделано два ареста.

Вооруженные до зубов сотрудники "Кобры" обыскали помещение вместе с сотрудниками Государственного управления по защите Конституции и борьбе с терроризмом. Никакого сопротивления со стороны жителей не было.

"В половине пятого утра во дворе неожиданно появился специальное полицейское подразделение. Я считаю, что это как-то связано с терактом в Вене", - сказал житель, пожелавший остаться неназванным.

Следователи из управления криминальной полиции Нижней Австрии пока заняты сбором доказательств и обеспечением их сохранности.

Вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. 17 человек получили ранения.

Напомним, утром во вторник министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер заявил о "нападении по крайней мере одного исламистского террориста".

Правоохранители застрелили злоумышленника. Выяснилось, что у него был автомат и пояс смертника, который оказался муляжом. Также СМИ сообщили об албанских корнях нападающего.

Полиция считает, что исполнителями терактов в Вене могли быть максимум четыре человека.