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Віденський терорист мав албанське походження – ЗМІ

Вівторок, 3 листопада 2020, 10:36

Терорист, застрелений під час терактів у Відні в понеділок, мав 20 років і народився та виріс в австрійській столиці.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters, про це повідомив  редактор щотижневої газети Falter Флоріан Кленк, не повідомивши подробиць про джерело цієї інформації.

Нападник був відомий внутрішній розвідці, тому що він був одним з 90 австрійських ісламістів, які хотіли поїхати в Сирію.

Чоловік на ім’я Куртін С. мав "албанське коріння", але його батьки були родом з Північної Македонії.

Нагадаємо, зранку у вівторок міністр внутрішніх справ Австрії Карл Нехаммер заявив про "напад принаймні одного ісламістського терориста". Стрілянина у центрі Відня сталася в шести місцях.

Правоохоронці застрелили зловмисника. З’ясувалося, що в нього був автомат і пояс смертника, який виявився муляжем. Поліція вважає, що виконавцями терактів у Відні могли бути максимум чотири особи.

Жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. 17 осіб отримали поранення.

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Австрія тероризм
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