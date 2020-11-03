“Ісламська держава” взяла відповідальність за теракт у Відні

Терористичне угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт у Відні.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Угруповання опублікувало через своє інформаційне агентство Amaq фотографію та відео ймовірного нападника і повідомило, що він стоїть за нападами.

Читайте також Двоє осіб затримані у Швейцарії у зв'язку з терактом у Відні

Разом із заявою була опублікована фотографія чоловіка, він був підписаний як Абу Дажна Аль-Албані. У повідомленні говориться, що він вчинив теракт 2 листопада.

На фото Албані носить пістолет, кулемет і мачете, а також носить перстень з написом "Мухаммед - посланник Аллаха".

Раніше влада Австрії повідомила, що нападник був засуджений за те, що збирався виїхати до Сирії і приєднатися до терористів "Ісламської держави".

Нагадаємо, увечері 2 листопада в центрі Відня сталося кілька перестрілок, жертвами терактів стали чотири людини – дві жінки і двоє чоловіків. Правоохоронці застрелили зловмисника.