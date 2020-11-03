"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Вене

Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене.

Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Группировка опубликовала через свое информационное агентство Amaq фотографию и видео вероятного нападающего и сообщила, что он стоит за нападениями.

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Вместе с заявлением была опубликована фотография мужчины, он был подписан как Абу Дажна Аль-Албани. В сообщении говорится, что он совершил теракт 2 ноября.

На фото Албани носит пистолет, пулемет и мачете, а также кольцо с надписью "Мухаммед - посланник Аллаха".

Ранее власти Австрии сообщили, что нападавший был осужден за то, что собирался выехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства".

Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. Правоохранители застрелили злоумышленника.