"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Вене
Террористическая группировка "Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракт в Вене.
Об этом сообщило агентство Reuters, пишет "Европейская правда".
Группировка опубликовала через свое информационное агентство Amaq фотографию и видео вероятного нападающего и сообщила, что он стоит за нападениями.
Вместе с заявлением была опубликована фотография мужчины, он был подписан как Абу Дажна Аль-Албани. В сообщении говорится, что он совершил теракт 2 ноября.
На фото Албани носит пистолет, пулемет и мачете, а также кольцо с надписью "Мухаммед - посланник Аллаха".
Ранее власти Австрии сообщили, что нападавший был осужден за то, что собирался выехать в Сирию и присоединиться к террористам "Исламского государства".
Напомним, вечером 2 ноября в центре Вены произошло несколько перестрелок, жертвами терактов стали четыре человека - две женщины и двое мужчин. Правоохранители застрелили злоумышленника.