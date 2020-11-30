Міністр оборони Австрії заразилася коронавірусом
Понеділок, 30 листопада 2020, 08:31
Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер в неділю отримала позитивний результат тесту на коронавірус.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.
Міністр почувається добре, вона буде виконувати свої офіційні справи з дому, повідомила прессекретар міністра в неділю ввечері.
Таннер вже десять днів перебуває у карантині як контактна особа хворого.
Після міністра закордонних справ Александра Шалленберга Таннер є другим членом уряду, який отримав позитивний результат тесту.
Міністр закордонних справ, у якого також не було жодних симптомів, нещодавно повернувся до своїх офіційних обов'язків.
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