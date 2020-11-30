Міністр оборони Австрії заразилася коронавірусом

Міністр оборони Австрії Клаудія Таннер в неділю отримала позитивний результат тесту на коронавірус.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kurier.

Міністр почувається добре, вона буде виконувати свої офіційні справи з дому, повідомила прессекретар міністра в неділю ввечері.

Таннер вже десять днів перебуває у карантині як контактна особа хворого.

Після міністра закордонних справ Александра Шалленберга Таннер є другим членом уряду, який отримав позитивний результат тесту.

Міністр закордонних справ, у якого також не було жодних симптомів, нещодавно повернувся до своїх офіційних обов'язків.