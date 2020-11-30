Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом
Понедельник, 30 ноября 2020, 08:31
Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в воскресенье получила положительный результат теста на коронавирус.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.
Министр чувствует себя хорошо, она будет выполнять свои официальные дела из дома, сообщила пресс-секретарь министра в воскресенье вечером.
Таннер уже десять дней находится в карантине как контактное лицо больного.
После министра иностранных дел Александра Шалленберга Таннер является вторым членом правительства, получившим положительный результат теста.
Министр иностранных дел, у которого также не было никаких симптомов, недавно вернулся к своим официальным обязанностям.
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