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Министр обороны Австрии заразилась коронавирусом

Понедельник, 30 ноября 2020, 08:31

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер в воскресенье получила положительный результат теста на коронавирус.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Kurier.

Министр чувствует себя хорошо, она будет выполнять свои официальные дела из дома, сообщила пресс-секретарь министра в воскресенье вечером.

Таннер уже десять дней находится в карантине как контактное лицо больного.

После министра иностранных дел Александра Шалленберга Таннер является вторым членом правительства, получившим положительный результат теста.

Министр иностранных дел, у которого также не было никаких симптомов, недавно вернулся к своим официальным обязанностям.

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