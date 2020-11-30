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Прессекретарем Білого дому стане речниця Держдепу часів Обами Джен Псакі

Понеділок, 30 листопада 2020, 08:53

Обраний президент Джо Байден в неділю визначив комунікаційну команду Білого дому, яка повністю складатиметься з жінок.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Я з гордістю оголошую сьогодні про створення першої старшої комунікаційної команди Білого дому, яка повністю складається з жінок. Ці кваліфіковані, досвідчені комунікаторки привносять різні бачення в свою роботу і загальну прихильність розбудові цієї країни на краще", - сказав Байден.

Зокрема, Байден призначив колишнього прессекретаря Держдепартаменту Обами Джен Псакі своєю речницею в Білому домі,  а прессекретаря своєї передвиборної кампанії Кейт Бедінгфілд - директором з комунікацій.

Джен Псакі з 2011 по 2013 рік обіймала посаду прессекретаря колишнього президента США Барака Обами, а потім стала офіційним представником Держдепартаменту.

Вона заявила в Twitter, що нова комунікаційна команда - це "найрізноманітніша команда в історії, а також шість мам маленьких дітей".

Старший радник кампанії Байдена-Гарріс Сімона Сандерс буде головним прессекретарем обраного віцепрезидента Камали Гарріс, а колишній прессекретар Байдена на посаді віцепрезидента Елізабет Александер стане директором з комунікацій першої леді Джил Байден.

Першою заступницею прессекретаря стане Карін Жан-П'єр.

Посаду директора зі зв'язків з громадськістю Білого дому займе Кейт Бедінгфілд, її заступницею буде Пілі Тобар.

Ешлі Етьєн стане директоркою зі зв'язків з громадськістю віцепрезидентки Камали Гарріс.

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