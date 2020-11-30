Прессекретарем Білого дому стане речниця Держдепу часів Обами Джен Псакі
Обраний президент Джо Байден в неділю визначив комунікаційну команду Білого дому, яка повністю складатиметься з жінок.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.
"Я з гордістю оголошую сьогодні про створення першої старшої комунікаційної команди Білого дому, яка повністю складається з жінок. Ці кваліфіковані, досвідчені комунікаторки привносять різні бачення в свою роботу і загальну прихильність розбудові цієї країни на краще", - сказав Байден.
Зокрема, Байден призначив колишнього прессекретаря Держдепартаменту Обами Джен Псакі своєю речницею в Білому домі, а прессекретаря своєї передвиборної кампанії Кейт Бедінгфілд - директором з комунікацій.
Джен Псакі з 2011 по 2013 рік обіймала посаду прессекретаря колишнього президента США Барака Обами, а потім стала офіційним представником Держдепартаменту.
Вона заявила в Twitter, що нова комунікаційна команда - це "найрізноманітніша команда в історії, а також шість мам маленьких дітей".
Старший радник кампанії Байдена-Гарріс Сімона Сандерс буде головним прессекретарем обраного віцепрезидента Камали Гарріс, а колишній прессекретар Байдена на посаді віцепрезидента Елізабет Александер стане директором з комунікацій першої леді Джил Байден.
Першою заступницею прессекретаря стане Карін Жан-П'єр.
Посаду директора зі зв'язків з громадськістю Білого дому займе Кейт Бедінгфілд, її заступницею буде Пілі Тобар.
Ешлі Етьєн стане директоркою зі зв'язків з громадськістю віцепрезидентки Камали Гарріс.