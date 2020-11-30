ЄС планує два саміти із Байденом наступного року - ЗМІ

Європейський Союз запросив новообраного президента США Джо Байдена на два саміти в першій половині наступного року - один віртуальний, а інший - особистий.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Euractiv з посиланням на джерело в ЄС.

ЄС прагне створити новий альянс зі Сполученими Штатами, щоб поховати напруженість епохи Трампа і вирішити проблеми, пов'язані з Китаєм.

За даними видання, посли ЄС в п'ятницю отримали документ, який охоплює п'ять ключових областей майбутнього трансатлантичного співробітництва: боротьба з пандемією COVID-19; прискорення економічного відновлення; боротьба зі зміною клімату; підтримка багатосторонності і загальних цінностей; сприяння миру і безпеці.

Посли обговорять план в понеділок з метою підготовки заяви до майбутньої зустрічі лідерів ЄС 10-11 грудня, додало джерело в ЄС.

Президент Європейської ради Шарль Мішель "наступного тижня проведе консультації щодо цієї теми з усіма лідерами ЄС", - додало джерело в ЄС.

За словами джерела, команда Мішеля також "перебуває в тісному контакті з генеральним секретарем НАТО, щоб дізнатися, чи зможуть вони організувати спільний візит".

Раніше повідомлялося, що в ЄС планують зустрітися у віртуальному режимі з Байденом ще до президентської інавгурації 20 січня.