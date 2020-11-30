ЕС планирует два саммита с Байденом в следующем году - СМИ

Европейский Союз пригласил новоизбранного президента США Джо Байдена на два саммита в первой половине следующего года - один виртуальный, а другой - очный.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Euractiv со ссылкой на источник в Евросоюзе.

ЕС стремится создать новый альянс с Соединенными Штатами, чтобы похоронить напряженность эпохи Трампа и решить проблемы, связанные с Китаем.

По данным издания, послы ЕС в пятницу получили документ, который охватывает пять ключевых областей будущего трансатлантического сотрудничества: борьба с пандемией COVID-19; ускорение экономического восстановления; борьба с изменением климата; поддержка многосторонности и общих ценностей; содействие миру и безопасности.

Послы обсудят план в понедельник с целью подготовки заявления к будущей встрече лидеров ЕС 10-11 декабря, добавил источник в ЕС.

Президент Европейского совета Шарль Мишель "на следующей неделе проведет консультации на эту тему со всеми лидерами ЕС", - добавил источник в Евросоюзе.

По словам источника, команда Мишеля также "находится в тесном контакте с генеральным секретарем НАТО, чтобы узнать, смогут ли они организовать совместный визит".

Ранее сообщалось, что в ЕС планируют встретиться в виртуальном режиме с Байденом еще до президентской инаугурации 20 января.