Санду розповіла, як планує просувати врегулювання щодо Придністров’я

Обраний президент Молдови Мая Санду планує просувати врегулювання ситуації з Придністров’ям через активізацію формату 5+2, а також взаємодію щодо неполітичних питань, які важливі для обох частин країни.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Відповідаючи на запитання ЗМІ про те, як вона планує зрушити з місця переговорний процес, не зустрічаючись із лідером Придністров’я, Мая Санду відповіла, що "зустрічі проводять не заради зустрічей".

Вона запевнила, що діалог при цьому триватиме, зокрема у форматі "5+2" - який потрібно активізувати, тому що останнім часом його робота не була достатньо ефективною (до формату входять представники Молдови, Придністров’я, а також РФ, ЄС, ОБСЄ, США та Україна).

Мая Санду додала, що обидва береги можуть без міжнародних посередників спільно працювати над питаннями, актуальними для обох сторін - як боротьба з корупцією та контрабанда.

Обраний президент зазначила, що багато мешканців Придністров’я захотіли взяти участь у голосуванні на виборах президента Молдови попри те, що по той бік Дністра не було можливості здійснювати передвиборчу агітацію.

Мая Санду розповіла також, як хоче реформувати російських "миротворців" у Придністров’ї.