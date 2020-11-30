Комуналка, транспорт, їжа: на що витрачають найбільше мешканці ЄС

У 2019 найбільшою статтею витрат домашніх господарств в країнах Європейського союзу були комунальні рахунки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчать дані Євростату.

Майже чверть споживчих витрат домашніх господарств (23,5%) припадала на "житлове господарство, воду, електрику, газ і інші види палива".

На другому місці серед найбільш поширених витрат - транспорт (13,1%). На їжу і безалкогольні напої йшло приблизно стільки ж - 13%.

Далі в списку бюджетних статей йдуть "ресторани і готелі", а також "відпочинок і культура" (обидві - 8,7%).

Решта витрат домогосподарств були розподілені наступним чином: "меблі, домашнє обладнання і поточне обслуговування домашнього господарства" (5,5%), "одяг і взуття" (4,6%), "здоров'я" (4,4%), "алкогольні напої, тютюн і наркотики "(4%), "зв'язок" (2,4%),"освіта"(0,9%) та "інше" (11,2%). Разом все це склало близько третини (33,0%) загальних витрат європейців у 2019 році.