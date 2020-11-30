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"Венеційка" хоче ухвалити рішення про українську конституційну кризу вже у грудні

Понеділок, 30 листопада 2020, 13:32

Венеційська комісія (ВК) планує ухвалити рішення за запитом президента України щодо "конституційної ситуації" в Україні на засіданні 11 грудня.

Про це йдеться у порядку денному засідання який оприлюднив секретаріат ВК, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

У порядку денному, переданому членам комісії, відведено 30 хвилин на обговорення двох питань, які стосуються конституційної кризи в Україні. Окрім аналізу "конституційної ситуації" за запитом президента Зеленського, "Венеційка" внесла у свої плани також пункт за назвою "терміновий висновок про реформу Конституційного суду України".

Хто саме звернувся щодо другого питання, не зазначається, втім, відомо, що у запиті Зеленського (фотокопію якого згодом передали експертам) такого прохання не було, і цей брак конкретики у запиті був однією з підстав для критики на адресу Банкової.

У порядку денному не уточнюється, яку саме реформу буде аналізувати ВК, втім, наразі відомо про президентський проєкт. Раніше президент "Венеційки" Джанні Букіккіо дуже критично відгукувався про даний документ.

"Європейська правда" слідкуватиме за розвитком подій. 

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Венеційська комісія Конституційна криза
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