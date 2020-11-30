"Венецианка" хочет принять решение об украинском конституционном кризисе уже в декабре

Венецианская комиссия (ВК) планирует принять решение по запросу президента Украины относительно "конституционной ситуации" в Украине на заседании 11 декабря.

Об этом говорится в повестке дня заседания, обнародованного секретариатом ВК, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В повестке дня, направленной членам комиссии, отведено 30 минут на обсуждение двух вопросов, касающихся конституционного кризиса в Украине.

Кроме анализа "конституционной ситуации" по запросу президента Зеленского, "Венецианка" внесла в свои планы также пункт под названием "срочный вывод о реформе Конституционного суда Украины".

Кто именно обратился по второму вопросу, не указывается, однако, известно, что в запросе Зеленского (фотокопию которого впоследствии передали экспертам) такой просьбы не было, и этот недостаток конкретики в запросе был одним из оснований для критики в адрес Банковой.

В повестке дня не уточняется, какую именно реформу будет анализировать ВК, впрочем, пока известно о президентском проекте. Ранее президент "Венецианки" Джанни Букиккио очень критично отзывался о данном документе.

"Европейская правда" будет следить за развитием событий.