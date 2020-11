Британія закликала Росію передати ОЗХЗ всі дані про програму "Новічок"

Велика Британія закликає Росію оприлюднити в Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) програму роботи над отруйними речовинами групи "Новічок".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила державний міністр при Міноборони Аннабель Голді в заяві для 25-ї щорічної конференції ОЗХЗ.

"Британія вважає, що немає ніяких правдоподібних пояснень отруєння Навального, крім причетності і відповідальності Росії за цей жахливий напад. Ми закликаємо Російську Федерацію повністю розкрити ОЗХЗ програму "Новічка", - наводить слова Голді Twitter британської делегації в ОЗХЗ.

Baroness Goldie to #CSP25: The UK considers that there is no plausible explanation for Mr Navalny’s poisoning other than Russian involvement and responsibility for this appalling attack. We call on the Russian Federation to fully declare its Novichok programme to the OPCW.