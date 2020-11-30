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Британія закликала Росію передати ОЗХЗ всі дані про програму "Новічок"

Понеділок, 30 листопада 2020, 13:47

Велика Британія закликає Росію оприлюднити в Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) програму роботи над отруйними речовинами групи "Новічок".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила державний міністр при Міноборони Аннабель Голді в заяві для 25-ї щорічної конференції ОЗХЗ.

"Британія вважає, що немає ніяких правдоподібних пояснень отруєння Навального, крім причетності і відповідальності Росії за цей жахливий напад. Ми закликаємо Російську Федерацію повністю розкрити ОЗХЗ програму "Новічка", - наводить слова Голді Twitter британської делегації в ОЗХЗ.

15 жовтня Британія слідом за ЄС запровадила візові санкції та заморозила рахунки тих, хто відповідальний за отруєння російського опозиціонера Алексєя Навального.

До санкційного списку включені директор ФСБ Александр Бортніков, перший заступник голови адміністрації президента РФ Сергєй Кирієнко, начальник управління президента РФ з внутрішньої політики Андрєй Ярин, заступники міністра оборони РФ Алексєй Криворучко і Павел Попов, уповноважений представник президента Росії в Сибірському федеральному окрузі Сергєй Меняйло. 

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